Lokum Deweloper miał 54,74 mln zł zysku netto, 83,18 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Lokum Deweloper odnotowało 54,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 80,95 mln zł wobec 96,17 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 83,18 mln zł wobec 97,57 mln zł rok wcześniej.

""Przychód 286 mln zł dał wynik EBITDA 83 mln zł i zysk netto 62 mln zł. Choć rentowności na każdym poziomie uległy obniżeniu r/r, to nadal są satysfakcjonujące. Rentowność brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom blisko 35%, rentowność EBITDA 29%, rentowność netto 22%, ROE 17%, ROA 9%. Wykonaliśmy zatem zakładany cel rentowności netto nie mniejszej niż 20%" - napisał prezes Bartosz Kuźniar w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 285,86 mln zł w 2019 r. wobec 322,43 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 39,53 mln zł wobec 38,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)





