Vistal Gdynia ma warunkową umowę sprzedaży nieruchomości za 6,27 mln zł



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Vistal Gdynia zawarł przedwstępną warunkową umowę sprzedaży nieruchomości w Gdyni, podała spółka. Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 6 273 000 zł brutto.

"Zarząd Vistal Gdynia S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2020 r. zawarta została przedwstępna warunkowa umowy sprzedaży na rzecz Operator ARP Sp. z o.o. należącego do spółki prawa użytkowania wieczystego działki nr 589 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00054873/1, wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanej przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego" - czytamy w komunikacie.

Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną pod warunkiem podjęcia przez zgromadzenie wspólników spółki Operator ARP uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie do 25 kwietnia 2020 r., podano również.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez spółkę ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej zawierającej zgodę na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego powyższego gruntu wraz z prawem własności budynku, jednakże nie później niż do dnia 25 czerwca 2020 r.

"Zbycie przedmiotowej nieruchomości stanowi kontynuację realizacji planu restrukturyzacyjnego spółki zakładającego dezinwestycje aktywów nieprodukcyjnych" - podsumowano.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 65 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)