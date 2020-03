Metro wyjaśniło, że do oczyszczenia tuneli - 95 przejazdów między stacjami, 18 ślepych zaułków i siedmiu łączników - wykorzystało maszyny, które zwykle myją podziemne arterie. Teraz do cystern dodano środek używany do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i dentystycznych. "Każdy specjalny pojazd porusza się z prędkością nie wyższą niż 5 km na godzinę, aby zapewnić dobrej jakości czyszczenie powierzchni" - głosi komunikat władz metra.

Do końca marca i w kwietniu łączna długość zdezynfekowanych tuneli sięgnie 600 kilometrów.

Oprócz tras, po których jeżdżą pociągi, w metrze dezynfekowane są wagony i stacje. Służby metra czyszczą i myją codziennie każdy skład, a na stacjach - ze szczególną starannością - elementy, których dotykają pasażerowie. To na przykład klamki drzwi wejściowych, poręcze schodów ruchomych, rejon kas biletowych i "bramki" do metra. Władze metra zapewniają, że automaty do sprzedaży biletów czyszczone są co godzinę, poręcze - co półtorej do dwóch godzin.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin mówił niedawno, że metro nie przestanie kursować, ponieważ po jego zatrzymaniu ponowne uruchomienie zajęłoby pół roku.

Liczba pasażerów wyraźnie spadła - ogółem o 30 procent, a wśród młodzieży i studentów, którzy muszą teraz uczyć się zdalnie - o około 60 procent. Władze miejskie anulują ulgi na komunikację tym grupom wiekowym, które z powodu pandemii powinny jak najmniej wychodzić z domu.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)