Włochy: Do 31 wzrosła liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem

Źródło: PAP

Do 31 wzrosła we Włoszech w środę liczba zmarłych lekarzy, którzy zakazili się koronawirusem. 17 z nich to lekarze rodzinni. Zakażonych jest ponad 5 tysięcy pracowników służby zdrowia.