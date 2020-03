Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski przekazał 3 mln zł na zakup 7,5 tys. testów w laboratorium Warsaw Genomics, z którym współtworzy Koalicję firm wspierających walkę z koronawirusem, zachęcając do aktywności kolejne polskie przedsiębiorstwa, instytucje a także osoby fizyczne, podał bank.



W ramach Koalicji, Fundacja PKO Banku Polskiego prowadzi powszechną zbiórkę środków, które w 100% zostaną przekazane na zakup i realizację testów pozwalających na potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia koronawirusem. Bank kolejny raz współdziała z renomowanym laboratorium Warsaw Genomics, z którym wcześniej współpracował przy Ogólnopolskim Programie Oceny Ryzyka Zachorowania na Raka Badamy Geny, podano.



"Dziś mamy jeden cel, do którego wszyscy powinniśmy dążyć - szukanie narzędzi, możliwości i rozwiązań do walki z koronawirusem. Zachęcam do angażowania się w inicjatywy wspierające walkę z wirusem SARS CoV2, bo tylko solidarne i odpowiedzialne działania są szansą na skuteczne pokonanie epidemii" - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.



Dotychczas grupa kapitałowa PKO BP przeznaczyła ponad 14 mln zł, m.in. na rzecz szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, zakup testów oraz maseczek przekazanych do Agencji Rezerw Materiałowych. Przekaże także 100 samochodów osobowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a kolejne 20 aut trafi do szpitali jednoimiennych.



"Obecnie kluczowe jest profesjonalne wsparcie diagnostyczne dla szpitali, placówek medycznych, a także dla personelu medycznego, który od kilkunastu dni chroni społeczeństwo przed koronawirusem. W laboratoriach Warsaw Genomics w tym momencie realizujemy już 1 000 testów w kierunku SARS CoV2 w ciągu doby. Dzięki zaangażowaniu PKO Banku Polskiego oraz innych organizacji działających w ramach Koalicji firm wspierających walkę z koronawirusem, wspomagamy lekarzy, pielęgniarki i personel medyczny, kluczowy z punktu widzenia ochrony przed pandemią" - powiedział współzałożyciel Warsaw Genomics prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, cytowany w komunikacie.



Przedsiębiorstwa, instytucje a także osoby prywatne chcące włączyć się w powszechną zbiórkę na rzecz walki z wirusem SARS CoV2 we współpracy z Warsaw Genomics, mogą przekazywać środki na zakup kolejnych testów wpłacając je na konto: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014 z tytułem przelewu: Wpłata na rzecz walki z COVID19 lub korzystając z bankowej aplikacji mobilnej IKO z funkcją Pomagaj z nami, wybierając inicjatywę Zdrowie. Testy będą przekazane na rzecz szpitali, służb sanitarnych i personelu medycznego, podano także.



PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.



(ISBnews)