LW Bogdanka miała 44,79 mln zł zysku netto, 156,25 mln zł EBITDA w IV kw.



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 44,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 22,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 55,54 mln zł wobec 30,59 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 156,25 mln zł wobec 69,75 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 531,75 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 421,03 mln zł rok wcześniej.



W całym 2019 r. spółka miała 308,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 53,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 157,86 mln zł w porównaniu z 1 756,67 mln zł rok wcześniej.

W 2019 r. GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 410,4 mln zł. Największą część tej kwoty, 295,4 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Wydobycie węgla brutto w IV kw. 2019 r. wzrosło o 5,3% r/r do 3,77 mln ton a w całym roku spadło o 1% r/r do 14,74 mln ton. Produkcja węgla handlowego w IV kw. wyniosła 2,32 mln ton (o 6,3% więcej r/r) a w całym 2019 r. wyniosła 9,45 mln ton, czyli o 4,9% więcej r/r, podano także w raporcie.

W IV kwartale 2019 r. sprzedaż węgla wzrosła o 6,6% r/r do 2,3 mln ton. W 2019 r. sprzedaż węgla handlowego wyniosła 9,36 mln ton, tj. o 4,7% więcej niż w 2018 r. Na koniec IV kwartału 2019 r. stan zapasów węgla wyniósł 179 tys. ton, co oznacza wzrost o 91 tys. ton w stosunku do stanu na 31 grudnia 2018 r.

"Był to rok, w którym wypracowaliśmy rekordowe w historii Bogdanki wydobycie sięgające 9,45 mln ton węgla handlowego oraz zrealizowaliśmy plan sprzedażowy na poziomie 9,4 mln ton. Wyższe wydobycie, w połączeniu ze wzrostem naszych cen kontraktowych w ubiegłym roku oraz poprawą uzysku (64,1% w 2019 r. wobec 60,5% rok wcześniej) przełożyło się na bardzo dobre wyniki finansowe. Nasze przychody wyniosły 2,2 mld zł (wzrost o 22,8%), EBITDA 767,6 mln zł (+63,6%) a zysk netto 308,7 mln zł (+473,9%). 83% naszej sprzedaży zrealizowane zostało w ramach Grupy Enea, do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec SA. Utrzymujemy silną pozycję rynkową, osiągając w 2019 r. udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 20,8% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 26,8%" - skomentował prezes Artur Wasil, cytowany w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 306,18 mln zł wobec 51,6 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

