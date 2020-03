Marvipol miał 69,89 mln zł zysku netto, 90,52 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Marvipol odnotowało 69,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 43,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"2019 rok był dla Grupy Marvipol już kolejnym z rzędu niezwykle udanym na wszystkich biznesowych polach okresem. Rekordowe 69,9 mln zł zysku netto, osiągnięte po 48% wzroście wobec ubiegłorocznego, do tej pory najwyższego w historii wyniku netto, stanowi obiektywną miarę sukcesu, jaki w minionym roku osiągnęliśmy. Nie jest to jedyny rekord, który w 2019 r. ustanowiliśmy. 942 sprzedane w 2019 r. mieszkania i lokale, to najlepszy wynik w ponad 20-letniej historii rozwoju segmentu deweloperskiego naszej firmy" - napisał prezes Mariusz Książek w liście do akcjonariuszy.

Zamknięte w 2019 r. transakcje sprzedaży czterech projektów magazynowych oraz przedwstępna sprzedaż trzech kolejnych obiektów (sfinalizowana już w 2020 r.) zaowocowały rekordowymi 45,7 mln zł wyniku netto segmentu magazynowego, dodał prezes.

Zysk operacyjny wyniósł 90,52 mln zł wobec 45,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 290,78 mln zł w 2019 r. wobec 266,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 29,95 mln zł wobec 9,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2020 rok wkroczyliśmy z mocnymi fundamentami biznesowymi i finansowymi, atrakcyjnym portfelem projektów oraz sprawną, nastawioną na odnoszenie kolejnych sukcesów organizacją. Wewnętrzny potencjał grupy pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, równocześnie jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie dla globalnej i polskiej gospodarki niesie pandemia COVID-19" - napisał także Książek.

"W perspektywie najbliższych 12 miesięcy kluczowy wpływ na wyniki grupy w segmencie deweloperskim będą miały wydania mieszkań w obecnie realizowanych inwestycjach Central Park Ursynów 4, 5 i 6, Riviera Park 3 i 4, Dom Przy Okrzei oraz Topiel No 18, w ramach, których to inwestycji, na dzień 31 grudnia 2019 roku grupa dokonała sprzedaży około 87% lokali. Grupa nie przewiduje, aby zaistniała sytuacja mogła zatrzymać proces wydań lokali w już wybudowanych inwestycjach, przy czym nie może wykluczyć, że z uwagi na wprowadzony na terytorium Polski stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim ograniczenia, a także w przypadku przedłużania się fazy pandemii może dojść do wydłużenia procesu wydań lokali" - czytamy dalej w raporcie.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

