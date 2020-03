"Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami tych wiadomości" - podkreślono.

MF podaje, że wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny. Ostrzega, że otwieranie linków oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom.

"Wiadomości takie należy traktować jako niebezpieczne i je usuwać" - radzi resort finansów.

W komunikacie podano przykład fałszywego SMS-a (pisownia oryginalna): "Mikrorachunek podatkowy jest zadłużony w kwocie 2,44 PLN. Prosimy o spłatę do dnia 28.03.2020 lub sprawa trafi do komornika". W komunikatach znajduje się także link do strony www. (PAP)