Unimot podtrzymuje prognozę na 2020 rok pomimo koronawirusa



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Unimot podtrzymuje prognozę 62,3 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej w 2020 roku pomimo spadku sprzedaży wywołanego epidemią koronawirusa, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski.

"Styczeń i luty były dla nas zdecydowanie lepsze niż zakładaliśmy, nawet biorąc pod uwagę pogorszenie w marcu I kwartał powinien być lepszy od planu, co skompensuje spodziewane pogorszenie w II kwartale, a od II półrocza sytuacja na rynku powinna się już unormować" - ocenił Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Według niego, spółka wnikliwie monitoruje sytuację związaną z koronawirusem w Chinach, gdzie sama prowadzi sprzedaż olejów Avia.

"Traktujemy Chiny jako rynek referencyjny, a wydaje się, że pomiędzy Chinami i Europą jest przesunięcie o około 8-10 tygodni. W Chinach sytuacja zaczęła już wracać do normalności, potrwa to jeszcze zapewne kilka tygodni. Nawet gdyby opóźnienie wynosiło całe trzy miesiące, najpóźniej pod koniec czerwca sytuacja w Europie również powinna się normować. Zakładamy, że na koniec II kwartału będziemy tam, gdzie Chiny będą w połowie kwietnia" - wyjaśnił.

Dodał, że - oczywiście - Unimot jest przygotowany także na scenariusz pesymistyczny, w którym sytuacja nie wraca do normy w II półroczu 2020 roku.

"W 2018 roku pokazaliśmy, że w ciągu trzech miesięcy jesteśmy w stanie dostosować Grupę Unimot kosztowo do pogarszających się warunków i w razie potrzeby jesteśmy w stanie zrobić to ponownie" - zapewnił prezes.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)