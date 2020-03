Szef MNiSW był pytany o to, czy jest szansa na zrealizowanie całego programu zajęć akademickich w roku 2019/2020.

"Jeżeli po świętach uda się uruchomić uczelnie - tak, wówczas nie będzie potrzebne przekładanie, żadne zmiany kalendarza zajęć" - odpowiedział Gowin.

"Gdyby to było niemożliwe, to rok akademicki trwa do 30 września i jestem przekonany, że cały program studiów uda się w tym czasie zrealizować, również te zajęcia, które nie mogą się odbywać on-line" - dodał szef resortu nauki.

W minioną sobotę Gowin poinformował, że w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, na posiedzeniu kierownictwa jego resortu podjęto decyzję o przedłużeniu do 10 kwietnia zawieszenia funkcjonowania uczelni. Minister podkreślił przy tym, że zawieszenie nie oznacza zamknięcia uczelni - zajęcia powinny być kontynuowane w jak najszerszym zakresie online.

Resort nauki wystosował również rekomendacje dotyczące kształcenia na odległość, zgodnie z którymi egzamin dyplomowy może odbywać się online, nauczyciel zobowiązany jest to przedstawienia studentom dokładnego programu pracy; musi też w regularny sposób przedstawić informację zwrotną dot. postępów w nauce. (PAP)

autor: Mateusz Roszak