Comp miał 18,59 mln zł zysku netto, 87,7 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Comp odnotował 18,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 56,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 49,14 mln zł wobec 42,37 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 87,7 mln zł wobec 69,24 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 roku postawiliśmy sobie ambitne cele, szacując nasze wyniki najwyżej w historii na ok. 80 mln zysku EBITDA. Te cele zostały zrealizowane z nawiązką, bowiem Grupa wypracowała zysk EBITDA na poziomie 87,7 mln zł" - napisał prezes Robert Tomaszewski w liście dołączonym do raportu.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 734,77 mln zł w 2019 r. wobec 677,92 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 16,99 mln zł wobec 17,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

