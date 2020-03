"Wyobraźmy sobie, że dokonujemy odważniejszych ruchów monetarnych i fiskalnych jednocześnie, to mamy niemalże gwarancję, że zostajemy jako państwo uderzone kanałem transmisji walutowej. Nie mówię już o potencjalnym kryzysie, który może się z tym wiązać" – powiedział premier podczas senackiej debaty nad tzw. tarczą antykryzysową - pakietem działań dla przedsiębiorców, narażonych na straty z powodu epidemii koronawirusa.



"Część polskiego długu, prawie 70 mld euro długu państwowego jest denominowana w walutach obcych, około 120-130 mld długu przedsiębiorstw w złotówkach jest denominowana w walutach obcych (...). Kredyty hipoteczne we frankach i w euro - około 120 mld złotych. Te trzy pozycje to ponad 500 mld zł" – podkreślił premier.



Zaznaczył, że "tak bardzo polskie długi i zdolność do refinansowania zależą od walutowego kanału transmisji monetarnej, transmisji fiskalnej".



"W sytuacji nadmiernej monetyzacji części długu, albo w ogóle monetyzacji w zakresie, który zostałby uznany przez rynki finansowe za ryzykowny, kryzys uderzy w nas kanałem walutowym lub kanałem bankowym" - powiedział premier.



