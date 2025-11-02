Przepisy o zakazie handlu w niedziele zostały wprowadzone stopniowo w 2018 roku. Na początku spośród wszystkich niedziel w roku – 29 było niedzielami handlowymi. W 2019 roku handlowych niedziel było 15. Z kolei w 2020 roku liczba handlowych niedziel spadła do siedmiu i od tamtego czasu utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2025 roku mamy tylko 8 niedziel handlowych.

Niedziela handlowa 02.11.2025. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?

Potrzebne są większe zakupy, bo zapasy w domu powoli się kończą, a w sobotę 1 listopada sklepy są zamknięte ze względu na Wszystkich Świętych. Najlepiej zrobić je w wolnym czasie, kiedy nie trzeba godzić tego z innymi obowiązkami – na przykład w niedzielę 2 listopada. Warunek jest jednak jeden – musi to być niedziela handlowa. Czy dzisiaj 02.11.2025 roku sklepy będą otwarte?

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy akurat dzisiaj planowali większe zakupy.Większość sklepów jest zamkniętych, bo 2 listopada 2025 roku przypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że dzisiaj obowiązuje zakaz handlu. Tego dnia supermarkety i galerie handlowe będą zamknięte i nie zrobimy tam zakupów.

Sklepy otwarte w niedzielę 02.11.2025. Jakie sklepy będą dzisiaj otwarte?

Niedziela 2 listopada nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni aktualnie wyłączonych spod zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że sklepy takie jak Lidl, Biedronka, Stokrotka czy inne duże sieci z szerokim wyborem produktów, promocjami i dogodnymi godzinami otwarcia pozostaną tego dnia zamknięte.

Zakupy będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a z sieciowych głównie w punktach Żabki. To z kolei oznacza, że większe zakupy – pomijając sklepy internetowe – trzeba zaplanować na poniedziałek 3 listopada.

Warto jednak pamiętać, że przepisy nie są całkowicie jednoznaczne i zawierają listę wyjątków. Oznacza to, że niektóre sklepy oraz placówki mogą działać legalnie również w niedziele objęte zakazem, w tym także 02.11.2025 roku.Do wyjątków należą m.in.:

apteki,

stacje paliw,

piekarnie,

cukiernie,

sklepy prowadzone bezpośrednio przez właścicieli lub ich najbliższą rodzinę (np. Żabki).

Otwarte w niedzielę 2 listopada mogą być równieżrestauracje, kawiarnie, puby, kwiaciarnieorazsklepy zlokalizowane na terenie dworców. Warto pamiętać, że planując zakupy w niedzielę, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy czy osiedlowy będzie czynny.

Niedziele handlowe 2025. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższe niedziele handlowe to dopiero grudzień, a więc czas, kiedy większość z nas zaczyna gorączkowe przygotowania do świąt. W tym roku handel będzie dozwolony w trzy grudniowe niedziele 7 grudnia, 14 grudnia, 21 grudnia. To ostatnia prosta przed Bożym Narodzeniem i dla wielu najważniejszy czas na świąteczne zakupy.

Niedziele handlowe w 2025 roku przedstawiają się następująco:

13 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Niestety, mimo zapowiedzi, parlament nie zakończył w 2024 roku prac nad zmianą ustawy o zakazie handlu w niedziele i nie podjął ich także w roku 2025. Jedyną uchwaloną nowością pozostaje wprowadzenie dnia wolnego w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy wyjątków.

Pozostałe propozycje zmian nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. To oznacza, że nadal obowiązuje obecny model, czyli zakupy we wszystkich sklepach i galeriach można zrobić tylko w osiem niedziel w roku, a 2 listopada 2025 roku nie znajduje się w tym gronie.

Niedziele handlowe w 2026 roku – kalendarz

W 2026 roku handel będzie dozwolony łącznie w 8 spośród 52 niedziel. Oto lista niedziel w 2026 roku, które nie będą objęte zakazem handlu: