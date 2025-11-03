Warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury
Możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturę dotyczy osób urodzonych w okresie od 31 grudnia 1948 roku do 1 stycznia 1969 roku. Należy jednak pamiętać, że sam wiek nie jest jedynym i automatycznym kryterium przyznania tego świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) precyzuje, że prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje tym, którzy wykonywali pracę:
- W warunkach szkodliwych lub szczególnie uciążliwych.
- Na stanowiskach wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej.
Praca w szczególnych warunkach a wcześniejsza emerytura
Przykłady pracy w szczególnych warunkach to:
- Zatrudnienie pod ziemią (np. w górnictwie).
- Praca przy obróbce azbestu.
- Produkcja ołowiu i kadmu.
- Służba ratowników w GOPR.
Wcześniejsza emerytura a praca o szczególnym charakterze
Przykłady pracy o szczególnym charakterze to:
- funkcjonariusze służb mundurowych (policja, straż pożarna, straż graniczna),
- pracownicy organów kontroli państwowej,
- celnicy czy personel medycznych zespołów ratownictwa,
- dziennikarze,
- artyści (np. tancerze, akrobaci),
- nauczyciele,
- żołnierze zawodowi,
- pracownicy zakładów o szkodliwych warunkach pracy, jak górnictwo czy hutnictwo.
Wymagane warunki do spełnienia
Aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury, konieczne jest spełnienie kilku kluczowych warunków, które należy udokumentować w ZUS:
- Wiek emerytalny: Osiągnięcie wieku ustalonego dla danego rodzaju wykonywanej pracy i płci.
- Staż pracy: Posiadanie odpowiedniego, wymaganego stażu składkowego i nieskładkowego, który wynosi co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
- Okres pracy w szczególnych warunkach: Udokumentowanie wymaganego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub na stanowisku o szczególnym charakterze.
- Fundusze OFE: Nieprzynależność do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) lub przeniesienie środków zgromadzonych w OFE do budżetu państwa.
Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć online za pośrednictwem platformy ZUS lub osobiście w dowolnym oddziale ZUS.