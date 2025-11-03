Warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury

Możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturę dotyczy osób urodzonych w okresie od 31 grudnia 1948 roku do 1 stycznia 1969 roku. Należy jednak pamiętać, że sam wiek nie jest jedynym i automatycznym kryterium przyznania tego świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) precyzuje, że prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje tym, którzy wykonywali pracę:

Reklama

W warunkach szkodliwych lub szczególnie uciążliwych. Na stanowiskach wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej.

Reklama

Praca w szczególnych warunkach a wcześniejsza emerytura

Przykłady pracy w szczególnych warunkach to:

Zatrudnienie pod ziemią (np. w górnictwie).

Praca przy obróbce azbestu.

Produkcja ołowiu i kadmu.

Służba ratowników w GOPR.

Wcześniejsza emerytura a praca o szczególnym charakterze

Przykłady pracy o szczególnym charakterze to:

funkcjonariusze służb mundurowych (policja, straż pożarna, straż graniczna),

pracownicy organów kontroli państwowej,

celnicy czy personel medycznych zespołów ratownictwa,

dziennikarze,

artyści (np. tancerze, akrobaci),

nauczyciele,

żołnierze zawodowi,

pracownicy zakładów o szkodliwych warunkach pracy, jak górnictwo czy hutnictwo.

Wymagane warunki do spełnienia

Aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury, konieczne jest spełnienie kilku kluczowych warunków, które należy udokumentować w ZUS:

Wiek emerytalny: Osiągnięcie wieku ustalonego dla danego rodzaju wykonywanej pracy i płci. Staż pracy: Posiadanie odpowiedniego, wymaganego stażu składkowego i nieskładkowego, który wynosi co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Okres pracy w szczególnych warunkach: Udokumentowanie wymaganego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub na stanowisku o szczególnym charakterze. Fundusze OFE: Nieprzynależność do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) lub przeniesienie środków zgromadzonych w OFE do budżetu państwa.

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć online za pośrednictwem platformy ZUS lub osobiście w dowolnym oddziale ZUS.