Ulga podatkowa dla Honorowych Dawców Krwi – ostatni moment w 2025 roku

Jesień 2025 roku jest ostatnim momentem na skorzystanie z ulgi podatkowej dla Honorowych Dawców Krwi (HDK), która przysługuje osobom oddającym honorowo krew lub jej składniki. Darowizna ta pozwala na pomniejszenie podstawy opodatkowania, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kwoty podatku do zapłaty. Prawo do ulgi reguluje Ustawa o publicznej służbie krwi oraz odpowiednie przepisy podatkowe.

Zasady i limity ulgi podatkowej dla Honorowych Dawców Krwi

Ulga jest dostępna dla podatników rozliczających się zarówno na zasadach ogólnych (PIT-36, PIT-37), jak i ryczałtem (PIT-28). Wartość odliczenia oblicza się, mnożąc ilość oddanej krwi lub jej składników przez stałą stawkę 130 zł za litr, ustaloną przez Ministra Zdrowia. Należy pamiętać o kluczowym ograniczeniu: łączna suma wszystkich darowizn, w tym z tytułu oddania krwi/osocza, a także na cele kultu religijnego, pożytku publicznego, odbudowy Pałacu Saskiego i kształcenia zawodowego, nie może przekroczyć 6 proc. dochodu podatnika w danym roku podatkowym.

Ulga podatkowa dla Honorowych Dawców Krwi. Jak udokumentować darowiznę?

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie zaświadczenia z jednostki pobierającej krew oraz dołączenie do rocznego zeznania podatkowego (np. PIT-37) załącznika PIT/O, w którym wpisuje się kwotę ulgi i dane Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (lub innej uprawnionej jednostki) jako obdarowanego. Zaświadczenia nie dołącza się do zeznania, ale trzeba je zachować na wypadek kontroli skarbowej.

Możliwości donacji

Harmonogram donacji jest kluczowy w ostatnich miesiącach roku. Krew pełną można oddawać co 8 tygodni (dla obu płci), co daje możliwość maksymalnie dwóch donacji od początku października do końca grudnia 2025 roku, o ile nie zostały przekroczone roczne limity (4 razy dla kobiet, 6 razy dla mężczyzn). Z kolei osocze można oddawać nawet co dwa tygodnie, co daje dużą elastyczność. Niezbędne jest przestrzeganie wymaganych okresów karencji między donacjami.

Potencjalne korzyści finansowe dla Honorowych Dawców Krwi

Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu donacji w ciągu tych trzech miesięcy, można uzyskać znaczące korzyści. Przykładowo, mężczyzna, który maksymalnie wykorzysta limit czasowy, oddając krew pełną dwa razy i osocze sześć razy, może uzyskać ulgę w wysokości około 624 zł (ok. 117 zł za krew i 507 zł za osocze). Kobieta, która odda krew pełną dwa razy i osocze trzy razy, może liczyć na ulgę w kwocie około 371 zł (ok. 117 zł za krew i 254 zł za osocze). Nawet w przypadku mniejszej liczby donacji, na przykład oddania krwi pełnej raz i osocza dwa razy, obniżenie podatku wyniesie około 227 zł. Wybierając tylko donację osocza cztery razy do końca roku, można uzyskać ulgę w wysokości około 338 zł.

Ulga podatkowa dla Honorowych Dawców Krwi - podsumowanie najważniejszych informacji

Podsumowując, nawet zaczynając dopiero w listopadzie 2025 roku, dzięki przemyślanym donacjom można uzyskać ulgę podatkową wynoszącą od około 200 zł do ponad 600 zł. Jest to ostatni dzwonek, by zaplanować wizyty w punktach pobrań, ponieważ tylko donacje zrealizowane do 31 grudnia 2025 roku będą zaliczone na poczet ulgi za ten rok podatkowy.