Przed wejściem do Miejskiego Centrum Medycznego im. Jonschera rozstawiono dwa wojskowe namioty, które rozbić pomagali żołnierze 9. Łódzkiej Brygady Wojskowej Obrony Trerytorianej.

"Namioty mają po ok. 25 metrów kwadratowych i są podzielone na mniejsze pomieszczenia. (...) zostanie przy nich zainstalowana nagrzewnica. Te namioty są przygotowane na wypadek, gdyby sytuacja epidemiologiczna jeszcze się pogorszyła" - napisano w informacji przesłanej PAP z Urzędu Miasta Łodzi.

Zapasowe miejsca dla potencjalnych pacjentów w namiotach wojskowych typu ns powstały dla bezpieczeństwa pozostałych w placówce chorych oraz personelu medycznego. W namiotach można zorganizować, zapasową, mobilną izbę przyjęć na kilkanaście łóżek.

To tam chorzy przechodziliby pierwsze badania przed przyjęciem do szpitala im. Jonschera lub skierowaniem do innej placówki medycznej.

Miejskiego Centrum Medycznego im. Jonschera nie ma na liście szpitali "o podwyższonej gotowości", które wojewoda łódzki wyznaczył do przyjmowania ewentualnych następnych zakażonych koronawirusem w regionie. Teraz chorzy, u których stwierdzono Covid-19 kierowani są do szpitala zakaźnego im. Biegańskiego w Łodzi i do jednoimiennego szpitala w Zgierzu. (PAP)

Autor: Hubert Bekrycht