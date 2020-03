Inno-Gene ma umowę na dystrybucję szybkich testów wykrywających koronawirusa



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Inno-Gene podpisał umowę z Hangzhou Testsea Biotechnology co. LTD (producent testów) na dystrybucję szybkich testów immunochromatograficznych w kierunku wykrywania przeciwciał IgG/IgM oraz antygenów koronawirusa 2019-nCoV, podała spółka.

"Emitent informuje, że złożył w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgłoszenie o rejestrację testu umożliwiającą dystrybucję oraz wykonywanie badań diagnostycznych w laboratoriach spółek zależnych. Dostawa w/w testów i ich sprzedaż przewidywana jest w ciągu najbliższych dni" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Inno-Gene otrzymał informacje od spółki zależnej, tj. Central Europe Genomics Center, o zaawansowanych rozmowach ze spółką BGI z siedzibą w Chinach dotyczących dystrybucji na terenie Polski testu molekularnego do wykrywania SARS-CoV-2 opartego na zalecanej zarówno przez WHO, jak przez i amerykańskie Centers for Diesease Control (CDC) metodzie Real Time PCR. Finalizacja prowadzonych rozmów przewidywana jest w następnych dniach, wskazano również.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)