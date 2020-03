Cognor miał 19,11 mln zł zysku netto, 100,83 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Cognor Holding odnotował 19,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 68,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 54,59 mln zł wobec 156,21 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 100,83 mln zł wobec 200,07 mln zł rok wcześniej.

"W roku ubiegłym elementy jednorazowe miały znaczący pozytywny wpływ na EBITDĘ i nieistotny na wynik netto. Skorygowana EBITDA w roku 2019 wyniosła 92,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 18,3 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 901,6 mln zł w 2019 r. wobec 2 081,84 mln zł rok wcześniej.

"Pogarszające się warunki rynkowe, manifestujące się niższym popytem i spadającymi cenami uderzyły w poziom skonsolidowanych przychodów grupy, które spadły o 8,7%. Co warte zauważenia, produkcja stali zmniejszyła się zaledwie o 0,5% a sprzedaż ilościowa łącznie: złomów stali, kęsów i produktów finalnych zmniejszyła się tylko o 1,1% podczas gdy w wymiarze wartościowym uległa pogorszeniu już o 9,7% w porównaniu do roku 2018" - czytamy dalej w komentarzu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 14,34 mln zł wobec 70,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

(ISBnews)