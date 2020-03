CSIF zrzesza największą liczbę personelu ochrony zdrowia w Hiszpanii.

W opublikowanym we wtorek na stronie CSIF oświadczeniu, sekretarz generalny centrali Francisco Lama poinformował, że w skierowanym do SN piśmie oskarżono ministra zdrowia o brak materiałów ochronnych w placówkach ochrony zdrowia.

“Niedobory te mogą być uznane za złamanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa (...) pracowników, narażenia ich zdrowia, a nawet życia” - napisał w oświadczeniu Lama.

Szef CSIF zapowiedział, że w najbliższych dniach kierowany przez niego związek zawodowy złoży podobne doniesienia do SN przeciwko władzom innych instytucji, które nie spełniły swoich zadań podczas walki z pandemią.

W poniedziałek minister obrony Hiszpanii Margarita Robles przyznała, że rząd Pedra Sancheza popełnił błędy podczas zarządzania sytuacją kryzysową związaną z pandemią. Wskazała, że jedną z niewłaściwych decyzji było zakupienie w Chinach tysięcy wadliwych testów do badania Covid-19.

Od poniedziałku do wtorku zanotowano w Hiszpanii największą od czasu wybuchu pandemii w tym kraju liczbę zgonów oraz zakażeń koronawirusem. W ciągu doby liczba zmarłych na Covid-19 zwiększyła się o 849 do 8189, zaś zainfekowanych o ponad 9 tys. do 94,4 tys.

Marcin Zatyka (PAP)