Rosja: Kreml: Rosja wyśle do USA środki ochrony przed koronawirusem

Źródło: PAP

Rosja przygotowuje wysłanie do USA sprzętu medycznego i środków ochrony przeznaczonych do walki z koronawirusem; samolot z tym ładunkiem może wylecieć z Rosji do końca dnia we wtorek - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.