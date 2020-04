InPost nawiązał współpracę z porównywarką cen Skąpiec.pl



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - InPost nawiązał bezpośrednią współpracę z porównywarką cen Skąpiec.pl. Przy ofertach poszczególnych sklepów internetowych pojawiły się oznaczenia, które pozwalają na sprawne odnalezienie tych z nich, które oferują dostawę do Paczkomatów, podał InPost.

Oznaczenie InPost Paczkomaty pojawia się przy ofertach sklepów, które umożliwiają wybór dostawy do Paczkomatów. Odbierając paczkę z maszyny InPost nie trzeba dotykać panelu sterującego - zdalne otworzenie skrytki możliwe jest już z poziomu darmowej aplikacji InPost na smartfony do pobrania w sklepach App Store i Google Play, podano.

"W czasach ogólnonarodowej kwarantanny Polacy masowo korzystają z usług InPost, gdy kupują online. Niezwykle ważne jest teraz, aby - zgodnie z zaleceniami epidemiologów - ograniczyć kontakt między ludźmi do minimum. Współpraca ze Skąpiec.pl pokazuje, jak błyskawicznie dostosowujemy się do nowych wymogów oraz potrzeb klientów. Dla robiących e-zakupy dostępnych jest już ponad 6000 Paczkomatów w całej Polsce - są one w pełnej gotowości do pracy 24 godziny na dobę, przez wszystkie siedem dni w tygodniu. Gorąco zachęcam wszystkich, by ściągnęli sobie na smartfony bezpłatną aplikację InPost, umożliwiającą nie tylko proste wykonanie wszystkich czynności związanych z odbiorem paczki i jej śledzeniem, ale i otwieranie skrytek Paczkomatów w sposób bezpieczny, bez dotykania panelu sterującego" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"W tym niełatwym czasie zależało nam przede wszystkim, aby internauci czuli się pewnie decydując o zakupach w sieci. Współpraca z InPost realizuje właśnie ten cel. Od teraz przeglądając oferty nasi użytkownicy mogą z łatwością wybrać te z dostawą do Paczkomatu, która ogranicza bezpośredni kontakt z drugą osobą. Chcemy, aby nasz serwis pomagał w wyborze nie tylko najdogodniejszej oferty cenowej, ale również dostarczał przydatnych informacji dotyczących bezpieczeństwa zakupów" - dodał business owner Skąpiec.pl Tomasz Świta, również cytowany w komunikacie.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)