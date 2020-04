"To przykład unijnej nauki w działaniu wtedy, gdy jest potrzebna, i tam, gdzie jest potrzebna, aby wesprzeć unijną odpowiedź na obecny kryzys" - oświadczyła w środę unijna komisarz ds. badań i innowacji Marija Gabriel.

Za odkrycie odpowiadają specjaliści pracujący we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej. Przeprowadzone niedawno ankiety wskazały, że brak materiałów kontrolnych w laboratoriach jest jednym z trzech głównych wyzwań, z jakimi mierzą się one, by niezawodnie przeprowadzać testy na obecność koronawirusa.

Dodatni materiał kontrolny gwarantuje, że testy laboratoryjne dają poprawne wyniki. KE zaznaczyła, że pomaga to uniknąć sytuacji, w której test mógłby dać wynik ujemny przy badaniu osoby będącej nosicielem. Materiał kontrolny opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze to syntetyczna, niezakaźna część wirusa.

"Szybkie i niezawodne testy laboratoryjne są podstawą naszej strategii przeciwko koronawirusowi. Praca naukowców z UE nad opracowaniem materiału do kontroli testów umożliwi weryfikację do 60 milionów testów laboratoryjnych w całej UE" - zaznaczyła komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

Z informacji podanych przez KE wynika, że 3 tys. próbek materiału kontrolnego jest gotowych do wysłania do laboratoriów badawczych w całej UE. Próbki mają formę koncentratu - do jednego testu potrzeba bardzo małej ilości materiału. Jedna probówka ma wystarczyć, by laboratorium mogło sprawdzić do 20 tys. testów. 3 tys. gotowych już próbek mają zapewnić sprawdzenie do 60 mln testów w całej UE.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)