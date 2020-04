PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 23,44 mln zł



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 23 437 300 zł.

Żądania złożyły:

1) Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: Pekao Zrównoważony, Pekao Obligacji Plus, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Stabilnego Wzrostu - Obligatariusza posiadające łącznie 33 330 obligacji serii G, 25 226 obligacji serii H oraz 127 060 obligacji serii I;

2) Gamma Parasol FIO Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych posiadający 1 230 obligacji serii G, 931 obligacji serii H oraz 4 693 obligacje serii I;

3) Gamma Parasol FIO Subfundusz Gamma Plus posiadający 3 420 obligacji serii G, 2 588 obligacji serii H oraz 13 038 obligacji serii I;

4) Gamma Parasol Biznes FIO Subfundusz Gamma posiadający 4 104 obligacji serii G, 3 106 obligacji serii H oraz 15 647 obligacji serii I.

"Zgodnie z warunkami emisji obligacji [...] wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego, tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)