Naukowcy Sieci Badawczej Łukasiewicz projektują rozwiązania, które pomogą podnieść bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

- Łukasiewicz szybko odpowiedział na pilną potrzebę pomocy chorym na koronawirusa. Dziś stoi na pierwszej linii frontu krajowej epidemii. Pracuje nad rozwiązaniami, które mają pomóc w wyścigu o ludzkie życie i zdrowie – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. - Jestem dumny z zaangażowania naukowców Łukasiewicz jako członków zespołów badawczych pracujących nad przezwyciężeniem skutków pandemii, projektujących aparaturę medyczną i ekspertów, którzy rzeczowo i rzetelnie za pośrednictwem mediów informują o kwestiach związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, prewencją czy profilaktyką. Walka z koronawirusem dobitnie pokazuje, jak wielkie znaczenie mają technologie w życiu człowieka i jak ważna jest rola naukowców, którzy – dla ratowaniu życia i zdrowia ludzi – je tworzą. Dziś, kiedy rząd podejmuje wysiłki, aby zminimalizować wpływ, jaki pandemia będzie miała na sytuację gospodarczą w Polsce, nasza praca nabiera szczególnego znaczenia.

Naukowcy rozpoczęli realizację pierwszych projektów związanych z walką z pandemią nowego koronawirusa:

1. Ze spółką Celon Pharma Łukasiewicz zainicjował program rozwoju terapii przeciw COVID. Będzie poszukiwał kombinacji znanych leków oraz nowych substancji w walce z wirusem.

2. Naukowcy Łukasiewicz – Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków we współpracy z naukowcami Politechniki Wrocławskiej włączyli się również w projekt Agencji Badań Medycznych opracowania szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Będą poszukiwać skutecznych terapii wśród znanych leków poprzez intensyfikację prac nad inhibitorami proteazy SARS-CoV-2 Mpro. Celem badania jest zahamowanie działania enzymu, co pozwoli na zablokowanie rozprzestrzeniania się wirusa.

3. We współpracy z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Łukasiewicz – Instytut Technologii Aparatury Medycznej produkuje urządzenia wspierające pracę respiratorów, które umożliwią niezależną wentylację dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora. Pierwszych sto urządzeń ma zostać wyprodukowanych w ciągu trzech tygodni.

Wykorzystując potencjał największej w Polsce sieci 440 laboratoriów i pracowni w 11 miastach w Polsce naukowcy Łukasiewicz podejmują kolejne inicjatywy.

Biosensor

Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej zgłosił się do opracowania we współpracy z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej szybkiego i wysokoczułego testu na obecność koronawirusa, polegającego na wykrywaniu obecności białka proteazy SARS-CoV-2 Mpro. Wytwarzane testy będą służyły do badań przesiewowych i będą mogły być stosowane np. na granicach, lotniskach itp. Będą jednak zdecydowanie bardziej wiarygodne, czulsze i skuteczne, niż powszechnie stosowany aktualnie pomiar temperatury – a zarazem szybkość ich przeprowadzenia pozostanie w podobnym stopniu zadowalająca. Szacowany maksymalny czas badania jednego pacjenta, zakończonego uzyskaniem wynikiem testu to 30 min. W podstawowej wersji pierwsze wyniki przydatności metody zostaną uzyskane po 2-3 miesiącach od rozpoczęcia prac.

Linie do produkcji maseczek

Łukasiewicz jest w trakcie tworzenia linii produkcyjnych oraz uruchomienia produkcji maseczek jednorazowych. Instytuty Łukasiewicza: ITR oraz IBWCH zaproponowały stworzenie linii technologicznej bazującej na wytwarzanym metodą mokrą materiale filtracyjnym na bazie mikrowłókien szklanych z IBWCH i z wykorzystaniem technologii zgrzewania ultradźwiękowego opracowanego przez ITR. Trzy planowane linie pozwolą na produkowanie do około 90 maseczek na minutę. Maseczki spełnią normy FFP2. Będą mogły być wykorzystywane w realizacji szpitalnych procedur medycznych. Produkcja będzie realizowana na potrzeby wskazanych placówek medycznych i pozwoli wytworzyć około 60.000 maseczek dziennie.

Centrum diagnostyczne

Łukasiewicz - PORT wyraził gotowość do uruchomienia medycznego laboratorium diagnostycznego prowadzącego badania laboratoryjne na potrzeby rozpoznania i potwierdzenia COVID-19. Jego uruchomienie pozwoliłoby na realizację około 300 badań na dobę. Laboratorium w okresie przejściowym, przed osiągnięciem statusu medycznego laboratorium diagnostycznego, mogłoby wykonywać testy metodą real-time RT-PCR na dostarczonym z laboratorium obwodowego wyizolowanym materiale genetycznym (np. z Sanepidu albo szpitali zakaźnych). Docelowo laboratorium mogłoby działać, jako laboratorium obwodowe.

E-learning

Odpowiadając na zapytanie Ministerstwa Edukacji Narodowej o wsparcie e-learningu dla szkół średnich i podstawowych ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania wskazał na swoje kompetencje pozwalające administrować oraz prowadzić zajęcia poprzez e-learning. ILIM od lat korzysta z oprogramowania „open source” typu LMS do zarządzania procesem zdalnego nauczania. Wykorzystuje do tego celu platformę e-learning o nazwie Moodle (www.moodle.org). O dalszych losach tego projektu zadecyduje Ministerstwo.

Przyłbice

Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa wspólnie ze swoimi partnerami przekazał bezpłatnie 200 sztuk przyłbic ochronnych, wydrukowanych w technologii 3D, dla lekarzy i pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie przy ulicy Wolskiej. W Instytucie trwają dalsze prace nad wyprodukowaniem kolejnej partii materiałów ochronnych dla następnych szpitali. Swoje urządzenia do druku w technologii 3D udostępnił także partner strategiczny Instytutu – firma General Electric Company Polska S.A. Produkcja przyłbic nie mogłaby ruszyć tak szybko bez pomocy wielu podmiotów, które bezpłatne przekazały niezbędne materiały. Są to m.in. Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z Torunia, który przekazał swoje zasoby folii PETA i PLA, oraz podmioty prywatne, m.in. firma Hanex, która przekazała folię APET do produkcji szybek ochronnych (przekazany materiał wystarczy na ok. 2400 przyłbic). Chęć pomocy zgłaszają także kolejne firmy z branży.

Naukowcy Łukasiewicza równolegle pracują nad kolejnymi rozwiązaniami, które mogą wesprzeć walkę z koronawirusem.

Łukasiewicz to 3 pod względem wielkości sieć badawcza w Europie, ma sprecyzowane obszary badawczo-rozwojowe, w których chce się rozwijać, pokrywające się ze strategicznymi kierunkami rozwoju polskiej gospodarki: cyfrowa transformacja, inteligentna mobilność, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. W Polsce ma ponad 3 700 urządzeń badawczych z czego 497 to urządzenia unikatowe w skali kraju. Dysponuje największym w kraju zapleczem technologicznym – 440 nowoczesnymi laboratoriami. Może z nich skorzystać na potrzeby rozwoju swojego biznesu każdy przedsiębiorca. Podobnie jak z wiedzy blisko 5000 naukowców.