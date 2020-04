Czego dotyczy zakaz zgromadzeń?

Zakaz zgromadzeń dotyczy organizowania wszelkiego rodzaju zgromadzeń, imprez, zebrań czy spotkań dla więcej niż 2 osób. Stanowi on odpowiedź na wzrastającą liczbę zachorowań spowodowanych koronawirusem COVID-19 i ma na celu zahamowanie jego ekspansji. Za złamanie zakazu grożą wysokie kary pieniężne.

Kiedy zakaz zgromadzeń nie obowiązuje?

Obostrzenie nie dotyczy spotkań z najbliższymi. Wyłączone są z niego także zakłady pracy – z tym jednak zastrzeżeniem, iż pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom dodatkowe środki bezpieczeństwa, tj.:

• stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra (jeśli jest to możliwe),

• pracownicy są zobligowani do używania rękawiczek lub płynów dezynfekujących, które dostarczy im pracodawca.

Na wprowadzenie powyższych rozwiązań pracodawcy mają czas do 2 kwietnia 2020 roku.

