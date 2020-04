Putin: Dni wolne od pracy do końca kwietnia. Szczyt epidemii jeszcze nie nastąpił

Źródło: PAP

Prezydent Władimir Putin poinformował w czwartek, że dni wolne od pracy zostaną w Rosji przedłużone do końca kwietnia. Wcześniej obowiązywały one do 5 kwietnia. Putin wskazał, że szczyt epidemii koronawirusa w Rosji i na świecie jeszcze nie nastąpił.