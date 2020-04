Luksemburg: 168 nowych przypadków koronawirusa, jeden zgon

Źródło: PAP

W ciągu doby w Luksemburgu potwierdzono 168 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększa liczbę zidentyfikowanych dotąd infekcji do 2487. Liczba zgonów wzrosła przez ostatnie 24 godziny o jeden - do 30. Poinformowały o tym w czwartek władze Luksemburga.