Władze szwajcarskie pozbyły się w 2018 r. wynoszącego od 8 do 10 tys. ton strategicznego zapasu etanolu przeznaczonego do produkcji środków dezynfekujących - pisze we wtorek Bloomberg. Obecnie Szwajcaria zmaga się z problemem niedoboru produktów do dezynfekcji.