"Na chwilę obecną Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników firma zastosowała szereg zabezpieczeń, wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego" - napisało biuro prasowe w odpowiedzi na pytania PAP.

W Polsce działa siedem centrów logistyki e-commerce Amazona: w Sadach k. Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie k. Szczecina, Bielanach Wrocławskich (gdzie znajdują się dwa obiekty firmy), Pawlikowicach k. Łodzi i Okmianach k. Bolesławca. Ósme, największe, centrum, uruchamiane jest wiosną tego roku w Gliwicach. Ponadto, Amazon ma w Polsce Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku i oddział Web Services w Warszawie.

W ostatnim czasie - po potwierdzeniu przypadku zakażenia koronawirusem pracownika centrum Amazona w Sosnowcu - niektórzy pracownicy firmy wyrażali w mediach obawy o swoje bezpieczeństwo w pracy. Biuro prasowe firmy zapewnia, że we wszystkich zakładach wdrożono odpowiednie procedury zabezpieczające pracowników, zaś zarażony pracownik otrzymał wsparcie.

"Wspieramy naszego pracownika, który został poddany leczeniu. Pracownik od kilku dni nie był obecny w pracy. Ściśle przestrzegamy wytycznych władz sanitarnych i ekspertów medycznych oraz podejmujemy wiele działań, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom zatrudnionym w Amazon" - czytamy w oświadczeniu. Biuro prasowe zapewnia, iż firma "ściśle współpracuje z lokalnymi władzami i proaktywnie reaguje na zaistniałą sytuację".

"Warto zaznaczyć, że w ostatnich dniach, w czterech centrach logistycznych Amazon w Polsce odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które miały na celu weryfikację poziomu ochrony pracowników przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy" - podała firma. Podkreśliła, że sanepid zaaprobował środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon.

M.in. we wszystkich centrach logistycznych zwiększono częstotliwość i intensywność sprzątania - wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane. Ponadto - jak podał Amazon - poproszono pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund, zwłaszcza po wyjściu do łazienki, przed jedzeniem oraz po kaszlu, kichaniu lub wydmuchaniu nosa.

W centrach logistycznych umieszczono liczne dozowniki z płynem dezynfekującym, zobowiązano wszystkich pracowników do pozostania w domu i zwracania się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują; zwiększono liczbę autobusów, aby pracownicy mogli zachować bezpieczny dystans od siebie podczas podróży do i z miejsca pracy, a także przeorganizowano przestrzeń w stołówkach, aby zwiększyć przestrzeń pomiędzy osobami do co najmniej dwóch metrów. Rozpoczęcie zmian rozłożono w czasie, zmieniono harmonogram przerw i wydłużono czas ich trwania tak, aby wszyscy zdążyli skorzystać z posiłków, pomimo zredukowanej liczby miejsc w stołówkach.

Łazienki przeorganizowano w taki sposób, aby pracownicy mogli zachować odpowiedni odstęp. Tymczasowo ograniczono kontrolę osobistą pracowników przy wyjściu, zapobiegając gromadzeniu się osób blisko siebie. Rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk są przeprowadzane online, a podróże służbowe ograniczono do minimum. Rozpoczęto proces mierzenia temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku.

"Co więcej, chociaż Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca używania masek ochronnych przez osoby, które nie są chore, udostępniamy je obecnie pracownikom, którzy chcą je nosić podczas swojej zmiany" - podało biuro prasowe Amazona.

Firma zapewnia, że obecnie pierwszeństwo przy przyjmowaniu i wysyłaniu mają produkty najbardziej istotne dla klientów: artykuły spożywcze, zdrowotne i higieny osobistej, książki, a także rzeczy potrzebne do pracy zdalnej.

Amazon ma w Europie ponad 40 centrów logistycznych w ośmiu krajach. W Polsce działa od 2014 r., zatrudniając ponad 16 tys. osób. Z danych firmy wynika, iż zainwestowała ona w Polsce ponad 14 mld zł m.in. w centra logistyczne oraz badania i rozwój.(PAP)

autor: Marek Błoński