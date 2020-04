Urząd poinformował, że otrzymał wnioski przewoźnika o przyznanie dostępu na trasach: Białystok – Zielona Góra Główna, Gdynia Główna – Wrocław Główny, Gdynia Główna – Poznań Główny, Gdańsk Główny – Kołobrzeg, Olsztyn Główny – Kołobrzeg, Wrocław Główny – Kołobrzeg i Wrocław Główny – Świnoujście.

Z informacji wynika, że Polregio planuje uruchomić nowe usługi w weekendy, od 14 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. Większość połączeń ma mieć charakter całoroczny, jednak trasy z Olsztyna do Kołobrzegu oraz z Wrocławia do Kołobrzegu i Świnoujścia mają być obsługiwane wyłącznie w wakacje.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski