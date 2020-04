Stalprofil rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Stalprofilu wnosi do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w kwocie 11 120 698,25 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

"W ocenie zarządu, przeznaczenie na kapitał zapasowy 100% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2019 powiększy wartość kapitałów własnych spółki, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe Spółki w obliczu prognozowanego trwałego spowolnienia gospodarki polskiej i światowej, spowodowanego przedłużającą się epidemią COVID-19 (koronawirusa)" - czytamy w komunikacie.

"Pomimo, iż oba rynki, na których funkcjonuje spółka, tj. rynek dystrybucji stali oraz rynek infrastruktury sieci przesyłowych gazu, funkcjonują dotychczas bez poważnych zakłóceń, istnieje znaczące ryzyko, iż wydłużający się czas trwania epidemii zdestabilizuje oba te rynki. Epidemia COVID-19 może spowodować między innymi: spadek sprzedaży, pogorszenie spływu należności, braki w zaopatrzeniu, wysoką absencję pracowników, znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuację cen wyrobów hutniczych, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wyniki" - czytamy dalej.

Potrzeby kapitałowe spółki wynikają również z faktu, iż Stalprofil jest w trakcie realizacji znaczących kontraktów pozyskanych w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, a także finalizacji inwestycji: "Budowa magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego w Katowicach". Proces inwestycyjny rozpoczęty w 2018 r. będzie trwał do ok. połowy 2020 r., a przewidywana, łączna wartość nakładów wyniesie 22 mln zł, podano także.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)