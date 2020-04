Mabion miał 63,74 mln zł straty netto, 63,27 mln zł straty EBIT w 2019 r.



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Mabion odnotował 63,74 mln zł jednostkowej straty netto w 2019 r. wobec 68,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 63,27 mln zł wobec 64,62 mln zł straty rok wcześniej.



W latach 2019 i 2018 spółka nie miała przychodów z usług badań i rozwoju.

"W 2019 roku spółka nie prowadziła sprzedaży produktów. Od momentu powstania spółka koncentruje się na prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej w celu opracowania i komercyjnego wprowadzenia na rynek swoich produktów. W efekcie spółka poniosła straty z działalności operacyjnej i generuje ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Oczekuje się, że sytuacja taka będzie się powtarzać w dającej się przewidzieć przyszłości, aż do momentu skutecznej rejestracji i komercjalizacji produktów będących w obszarze badań i rozwoju. Koszty działalności operacyjnej w okresie 12 miesięcy 2019 roku wyniosły 65 427 tys. zł. Na ich wielkość największy wpływ miały koszty prac rozwojowych, które w 2019 roku wyniosły 40 710 tys. zł oraz koszty ogólnego zarządu, które wyniosły 24 207 tys. zł. Strata z działalności operacyjnej za rok 2019 wyniosła 63 272 tys. zł i była o 1 353 tys. zł mniejsza niż w roku 2018. Strata netto spółki w okresie 12 miesięcy 2019 roku wyniosła 63 738 tys. zł" - czytamy w raporcie.

"W ocenie zarządu spółki wsparcie ze strony akcjonariuszy (zarówno strategicznych jak i uczestników rynku giełdowego), finansowanie zewnętrzne w postaci kredytów i pożyczek, finansowanie pozyskiwane z dotacji oraz długoterminowa umowa o współpracy z Mylan i innymi potencjalnymi partnerami mogą zapewnić spółce finansowanie niezbędne do zakończenia prac rozwojowych związanych z lekiem MabionCD20 i komercjalizacji tego leku i uzasadniają dalsze prowadzenie działalności przez spółkę zgodnie z przyjętą strategią rozwoju" - dodano.



Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

