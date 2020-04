"Chcę w ciągu najbliższych 5-10 dni otrzymać zgodę Komisji Europejskiej na ten program pomocowy" - powiedział na antenie radia TOK FM szef Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Borys liczy, że to wsparcie dla przedsiębiorców ruszy w kwietniu.

Podkreślił jednocześnie, że pomoc w ramach programu subwencji finansowej ma być dostępna za pośrednictwem prostego formularza on-line, "bez potrzeby chodzenia do urzędów".

"Jeżeli jestem mikroprzedsiębiorcą, zatrudniam między 1 a 9 pracowników, bądź jestem małą i średnią firmą, czyli zatrudniam od 10 do 249 pracowników, zgłaszam się najlepiej do swojego banku, w którym mam rachunek. Będziemy chcieli, aby za pośrednictwem prostego formularza w bankowości elektronicznej, głównie bazującego na oświadczeniach, móc złożyć taki wniosek" - tłumaczył szef PFR. Pieniądze miałyby wpłynąć na rachunek przedsiębiorcy w ciągu kilku dni.

Szef Funduszu zaznaczył, że tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników to program masowy. "Mówimy tu o ok. 670 tys. firm, które mogą z tego skorzystać" - wskazał.

Nieco inaczej ubieganie się o wsparcie ma wyglądać w przypadku dużych przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 250 pracowników. "Na stronie pfr.pl będzie dostępny odpowiedni formularz wniosku dla dużych firm (...). Indywidualnie będziemy analizowali daną sytuację i w oparciu o przejrzyste kryteria, które podamy na naszej stronie, będziemy w sposób indywidualny takie warunki wsparcia finansowego ustalali" - zaznaczył.

Jak mówił Borys, część firm już się do PFR zgłasza. "W momencie gdy program będzie zatwierdzony, będziemy mogli wypłacać finansowanie, ale już w tej chwili możemy analizować sytuację przedsiębiorców" - deklarował. Dodał, że zwykle proces kredytowy trwa 2-3 miesiące. "Będziemy chcieli go skrócić do maksymalnie 2-3 tygodni, a w przypadku prostych finansowań płynnościowych - nawet szybciej" - powiedział.

Przedsiębiorcy, do których kierowane jest wsparcie finansowe, zatrudniają blisko 10 mln pracowników, z czego ponad 3 mln - duże firmy - wskazał Borys.

Chodzi o program o wartości 100 mld zł na ochronę miejsc pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Przedsiębiorstwa, które z niego skorzystają, otrzymają środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Tzw. tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników jest skierowana do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

