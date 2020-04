"W ocenie NBP, w obecnych uwarunkowaniach, kluczowe jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw i ich zdolności do bieżących rozliczeń z innymi podmiotami. Wymaga to utrzymania dostępu przedsiębiorstw do kredytu obrotowego" - czytamy w informacji.



Kredyt wekslowy umożliwi bankom refinansowanie kredytów udzielonych przedsiębiorstwom sektora niefinansowego. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom, będą mogły zostać zdyskontowane w NBP, wyjaśnił bank centralny.



Przedsiębiorstwo będzie wystawiać weksel na bank jako zabezpieczenie otrzymanego z banku kredytu, a bank następnie będzie mógł dyskontować ten weksel w NBP, pozyskując w ten sposób refinansowanie.



"Krajowe banki są dobrze skapitalizowane i płynne, zostały również wsparte płynnościowo działaniami NBP (obniżenie rezerwy obowiązkowej, operacje repo oraz skup obligacji Skarbu Państwa). Jednak w warunkach bardzo wysokiej niepewności, udostępnienie dodatkowego źródła finansowania może być czynnikiem wspierającym podaż kredytu dla firm" - wskazał bank centralny.



NBP zapowiedział też, że będzie analizował sytuację na rynku kredytów dla przedsiębiorstw oraz popyt na kredyt wekslowy i na tej podstawie podejmował decyzje dotyczące okresu obowiązywania i wartości oferowanego kredytu wekslowego.