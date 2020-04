Play przybliży seniorom nowe technologie w ramach akcji 'zostańwdomu'



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Play w ramach akcji "#zostańwdomu" opublikuje serię krótkich filmów z pomocą duetu Marii Winiarskiej i Zosi Zborowskiej-Wrony, podał operator. Play będzie uczył seniorów m.in. jak korzystać z podstawowych aplikacji, doładować konto lub zapłacić fakturę online, czy też obsługiwać komunikatory.

"Chcemy ułatwić seniorom osiągnięcie technologicznej samodzielności, a jednocześnie sprawić, że poczują się ważną częścią społeczności Play. Pragniemy pomóc im zdobyć umiejętności, dzięki którym będą mogli lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie kwarantanny, a kiedy zagrożenie minie - cieszyć się pełnią możliwości, jakie stwarzają Internet i nowe technologie. Zachęcamy więc młode osoby do tego, by przekazały nasze treści osobom starszym ze swojego najbliższego otoczenia" - powiedział dyrektor ds. doświadczeń klientów z Play Bartek Lechowski, cytowany w komunikacie.

W ramach wspomnianej kampanii edukacyjnej Play będzie prowadził także inne działania aktywizujące osoby starsze w internecie.

"Zostaną one przygotowane we współpracy z 'Dancingiem Międzypokoleniowym' - to projekt, którego ideą jest przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem starości, walka z wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, a także łączenie pokoleń. Cała akcja zakończy się konkursem, w którym seniorzy będą mogli pochwalić się nowymi umiejętnościami. Partnerem technologicznym i fundatorem nagród jest Samsung" - czytamy dalej.

Pierwszy z materiałów instruktażowych będzie dotyczył korzystania z internetu i jego podstawowych funkcji. Wszystkie filmy zostaną opublikowane na kanale Play na YouTube, a także na stronie internetowej dedykowanej seniorom.

"W ramach akcji przygotowano już poradnik obsługi smartfona. To jednak nie wszystko. Play zagwarantował swoim abonentom w wieku 65+ dodatkowe udogodnienia. Sieć wydłużyła ważność ich kont w ofertach na kartę do 30 czerwca, a także przedłużyła o 14 dni ich termin płatności faktur wystawionych od 15 marca" - podsumowano w materiale.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

