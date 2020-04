Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - W związku z ekonomicznymi skutkami pandemii, Alior Bank po raz kolejny dostosowuje ofertę do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki uruchomieniu przez BGK Funduszu Gwarancji Płynnościowych, klienci Alior Banku z segmentu średnich i dużych firm będą mogli łatwiej i szybciej uzyskać finansowanie obrotowe, podał bank.

Nowa propozycja uzupełnia ofertę gwarancji BGK kierowaną do przedsiębiorstw, w tym gwarancji de minimis i Biznesmax, udzielanych od niedawna na korzystniejszych zasadach, podano.

"Gwarancja obejmie nawet 80% finansowania i zabezpieczy duże kredyty. Minimalna wartość gwarancji została określona na 3,5 mln zł, a maksymalna - aż na 200 mln zł. Naszych klientów z sektora średnich i dużych firm zachęcamy do kontaktu z doradcami Alior Banku, którzy przedstawią szczegóły tego rozwiązania" - powiedziała dyrektor działu funduszy Unii Europejskiej i programów publicznych w Alior Banku Aleksandra Podobińska-Durka, cytowana w komunikacie.

Nowa gwarancja BGK dla średnich i dużych firm będzie udzielana na zabezpieczenie kredytów obrotowych, zapewniających płynność finansową firm. Przeznaczona jest dla tych przedsiębiorców, których sytuacja biznesowa pogorszyła się w związku z pandemią.

"Gwarancja umożliwi im zabezpieczenie zarówno nowych kredytów, jak i tych odnawianych w rachunku bieżącym i liniach kredytowych. Okres gwarancji wynosi do 27 miesięcy. Limit, jaki Alior Bank ma na te działania, wynosi 5,5 mld zł" - czytamy dalej.

Alior podał, że jest jednym z liderów sprzedaży gwarancji de minimis - od rozpoczęcia sprzedaży w 2013 r. bank udzielił 46 tys. takich zabezpieczeń na łączną kwotę 10 mld zł, wspierając tym samym polską przedsiębiorczość.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)