Komisja Europejska zapewniła we wtorek, że nie zmienia swojego podejścia do ocen fuzji w związku z pandemią koronawirusa. Bruksela przedstawiła niedawno zastrzeżenia do planowanego przejęcia Lotosu przez PKN Orlen i najbliższe tygodnie będą kluczowe w tej sprawie.