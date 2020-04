BOŚ Bank udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 2,5 mld zł



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) wprowadził do oferty Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Limit przydzielony BOŚ Bankowi na wspomniane działania wynosi 2,5 mld zł.

"Nasi klienci, odczuwający skutki pandemii, mogą już korzystać z instrumentu wsparcia przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 15 kwietnia podpisaliśmy z BGK umowę o współpracy, na bazie której BOŚ został przyznany limit w wysokości 2,5 mld złotych do wykorzystania na gwarancje do kredytów obrotowych" - powiedział prezes BOŚ Bogusław Białowąs, cytowany w komunikacie.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych to nowy program BGK, mający na celu pomoc średnim i dużym firmom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19, które z powodu panującej sytuacji gospodarczej potrzebują dodatkowego wsparcia płynnościowego.

Główne Warunki Programu Funduszu Gwarancji Płynnościowych:

- gwarancją można zabezpieczyć nowy, jak i istniejący kredyt obrotowy do 80% jego wartości;

- gwarancją można objąć kredyty odnawialne, w tym w rachunku bankowym i nieodnawialne udzielane lub odnawiane po 1 marca 2020 roku;

- minimalna kwota gwarancji nie może być niższa niż 3,5 mln zł i nie może przekroczyć 200 mln zł;

- okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy i nie może być dłuższy niż okres, na jaki udzielono kredytu +3 miesiące;

- łączna kwota kredytów zabezpieczonych gwarancjami udzielona jednemu przedsiębiorcy może wynieść maksymalnie 250 mln zł.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą udzielane do 31 grudnia 2020 r.

Wniosek można złożyć w bankowości internetowej BOŚ lub bezpośrednio u doradcy, podał bank.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)