Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 3,4 proc. do 1.606,21 pkt., WIG zniżkował 3,1 proc. do 44.666,91 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 3,2 proc. do 3.165,94 pkt., a sWIG80 spadł 0,7 proc. do 10.980,50 pkt. Pogorszenie nastrojów miało miejsce po dwóch wzrostowych sesjach, w trakcie których WIG20 zyskał łącznie 5,3 proc.

Obroty na GPW wyniosły 1.578 mln zł, z czego 1.303 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania ok. 7 punktów powyżej wtorkowego zamknięcia, po czym wszedł w fazę systematycznych spadków. Było to zbieżne z zachowaniem się światowych rynków akcji. Przecena utrzymywała się do końca sesji, czemu sprzyjało otwarcie w USA, gdzie indeks S&P 500 zapoczątkował notowania ok. 70 pkt. luką podażową.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA dominowały silne spadki. Najmocniejsza przecena dotknęła Rosję - indeks RTS stracił prawie 8 proc.

DAX idzie w dół o 3,8 proc. o godz. 17.15, a S&P500 spada 2,8 proc.

Na GPW na wartości straciły wszystkie indeksy sektorowe.

WIG-banki poszedł w gól 4,3 proc., a najsilniej w indeksie spadł kurs Santander Bank Polska (-6,8 proc. do 160,70 zł) oraz mBanku (-5,1 proc. do 223,0 zł)

We wtorek wieczorem agencja Fitch dokonała korekty ratingów krajowych banków. Efektem przeglądu była najczęściej zmiana perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywną (dotyczyło to Santandera, Banku Pekao, Aliora i BOŚ), a w przypadku Getin Noble Bank Fitch zdecydował się na obniżenie długoterminowego ratingu IDR do CCC+.

Kursy 18 z 20 spółek z WIG20 zniżkowały. Po za bankami silnie przeceniony został KGHM (-6,3 proc. do 70,26 zł) i PZU (-5,9 proc. do 29,02 zł).

Cena akcji LPP spadła 1,9 proc. do 5.650 zł.

Podczas telekonferencji przedstawiciele LPP poinformowali, że szacunkowy spadek skonsolidowanej marży brutto na sprzedaży może wynieść w tym roku 5 p. p., a grupa nie jest w stanie osiągać zysku operacyjnego w okresie zamknięcia sklepów, lecz jej sytuacja płynnościowa jest dobra.

Serię pięciu sesji zwyżkowych przerwało CCC (-0,9 proc. do 46,56 zł) mimo, że po otwarciu rosły nawet 20 proc.

Na szerokim rynku silnie zwyżkowały akcje CI Games (+15,2 proc. do 0,788 zł).

Spółka podała, że sprzedała ok. 575 tys. sztuk gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", w tym do ostatecznego klienta ok. 400 tys. sztuk. Szacowane przychody ze sprzedaży gry wynoszą 39 mln zł.

