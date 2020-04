PrimeBit Games: Gra 'Cave Man Chuck' zadebiutuje m.in. na Xbox One 23 kwietnia



Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - PrimeBit Games zaplanował premierę płatnej wersji gry "Cave Man Chuck" na platformy Windows Store (PC) oraz Xbox One na 23 kwietnia, podała spółka. Cena sprzedaży wyniesie 4 USD.

"Będzie to pierwsze gra spółki publikowana na platformie Xbox, co otwiera jej drogę do kolejnych tytułów. Następnym tytułem, który spółka zamierza opublikować na tej platformie jest gra "Magic Nations". Spółka liczy na to, że przychody z tego tytułu na obu platformach będę istotne dla niej w kolejnych kwartałach br." - czytamy w komunikacie.

PrimeBit Games to notowany na NewConnect deweloper gier.

(ISBnews)