Photon Energy planuje uruchomienie 10 farm PV o mocy 14,2 MW do końca 2020 r.



Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Photon Energy planuje uruchomienie łącznie 10 farm fotowoltaicznych o mocy 14,2 MWp do końca 2020 r., podała spółka.

"W drugim kwartale do użytku ma zostać oddanych pięć elektrowni fotowoltaicznych o mocy 3,5 MWp. Do końca bieżącego roku planowane jest uruchomienie łącznie 10 farm fotowoltaicznych o mocy 14,2 MWp" - czytamy w komunikacie.

"Zdywersyfikowany strumień przychodów Photon Energy znacznie ogranicza potencjalny, negatywny wpływ pandemii COVID-19 na nasz biznes. Dla wszystkich projektów, które będą realizowane w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, mamy zabezpieczone niezbędne komponenty, w tym moduły fotowoltaiczne" - skomentował prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Dzięki uruchomieniu w 2019 r. elektrowni fotowoltaicznych o mocy 20,1 MWp w sześciu lokalizacjach na Węgrzech i podłączeniu do sieci kolejnych 5,4 MWp w marcu 2020 r., łączna moc 46 farm solarnych znajdujących się w tym kraju wzrosła do 31,5 MWp, a globalnie do 51,7 MWp.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

