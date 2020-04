"Sprzedaż będzie bezpłatna w nowej kategorii o nazwie 'Lokalny ryneczek', w której umieszczane będą wyłącznie oferty dotyczące niezbędnych produktów, takich jak żywność, środki higieny osobistej, kosmetyki, produkty dla zwierząt i rośliny. Nowy model sprzedaży pozwoli zapewnić wygodę i bezpieczeństwo zakupów lokalnym sprzedawcom i klientom, dzięki szybkim płatnościom online i różnym metodom dostawy (w tym: kurierem, z dostawą niewymagającą kontaktu lub z odbiorem osobistym)" - czytamy w komunikacie.



Od 16 kwietnia do 31 maja "Lokalny ryneczek" utworzony w Allegro Lokalnie pozwoli właścicielom lokalnych firm wznowić sprzedaż online za darmo i dotrzeć do klientów z ich okolicy, a nawet z całego kraju. Jedynym warunkiem jest to, że muszą sprzedawać produkty pierwszej potrzeby, podano także.



"W obliczu obecnej pandemii wspieramy sprzedawców i nowe firmy, zwłaszcza z sektora MŚP, które chcą zmienić sposób funkcjonowania i przestawić się na handel przez Internet. Do tej pory przeznaczyliśmy 16 mln zł na pakiet wsparcia dla sprzedawców i wciąż szukamy nowych sposobów niesienia pomocy. Zauważyliśmy, że najmniejsze lokalne firmy, często prowadzone przez ich właścicieli, potrzebują jeszcze łatwiejszego sposobu na rozpoczęcie handlu przez Internet. Dlatego postanowiliśmy dać im możliwość wystawiania produktów na Allegro Lokalnie, które do tej pory było zarezerwowane wyłącznie dla osób prywatnych. W ten sposób mogą wystawić swoje produkty w ciągu kilku minut i natychmiast dotrzeć do nowych klientów, oferując metody płatności i dostawy, które zapewnią bezpieczeństwo zakupów" - powiedział członek zarządu Allegro Damian Zapłata, cytowany w komunikacie.



W ostatnich tygodniach Allegro uruchomiło wiele projektów wspierających Polaków w walce z pandemią. Należą do nich między innymi bezpłatny pakiet Allegro Smart!, zapewniający każdemu użytkownikowi możliwość zrobienia zakupów z bezpłatną dostawą. Przedsiębiorcy, zarówno obecni sprzedawcy na Allegro, jak i nowe firmy, będą mogli skorzystać z pakietu wsparcia dla sprzedawców. Allegro wspiera również bezpośrednio polski system opieki zdrowotnej. Przekazało 2 mln zł na Fundusz Interwencyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, umożliwiając tym samym zakup 24 respiratorów dla polskich szpitali. Allegro zorganizowało też zbiórkę charytatywną, która zapewni dalsze wsparcie finansowe Funduszowi i pozwoli na zakup niezbędnego sprzętu. Firma przekazała również środki ochrony indywidualnej dla szpitali, czyli maski i środki dezynfekujące o łącznej wartości 1 mln zł. Dostarcza też do szpitali 2,5 tony świeżych owoców i warzyw tygodniowo, podsumowano w materiale.



Allegro.pl jest największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Społeczność Allegro tworzy ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników, a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tys. małych i średnich polskich firm: sklepów, importerów, dystrybutorów, producentów.