Pierwsze egzemplarze zostały już przekazane placówkom medycznym, a do produkcji włączają się pracownicy kolejnych wydziałów politechniki. Inicjatorką i koordynatorką przedsięwzięcia jest dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego uczelni prof. Anna Timofiejczuk.

"Staramy się reagować na aktualne i najpilniejsze potrzeby centrów medycznych, szpitali i ośrodków, przede wszystkim tych z naszego regionu. Oprócz druku elementów przyłbic opracowaliśmy wersję przyłbicy, która nie wymaga druku i jej wytwarzanie jest szybsze. Różnym ośrodkom tylko z naszego wydziału przekazaliśmy blisko 2 tys. przyłbic, a pracują przecież również inne wydziały" – powiedziała profesor, cytowana w piątkowej informacji politechniki.

W ostatnim czasie wspólnie ze Szpitalem Miejskim nr 4 w Gliwicach, naukowcy opracowali przejściówkę, czyli element, pozwalający na połączenie maski do nurkowania z filtrem HEPA. "Uzyskuje się w ten sposób maskę ochronną, używaną przede wszystkim przez personel medyczny. Może być ona także używana przez osoby zakażone" – wyjaśniła prof. Timofiejczuk.

Za pośrednictwem Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach blisko 800 takich przejściówek przekazano już Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Do produkcji wykorzystywane są drukarki pozwalające na wydruk z cieczy i m.in. z tworzywa sztucznego w postaci filamentu, czyli żyłki, która jest nawinięta na szpulę.

"Obecnie drukujemy przejściówki do masek. Taki element bez optymalizacji drukuje się ponad cztery godziny. Kilkadziesiąt sztuk to wydruk trwający ponad 48 godzin. Technologia druku 3D nadaje się więc do wytwarzania małych serii i pojedynczych egzemplarzy. My wykorzystujemy ją do drukowania niewielkiej serii, docelowo chcemy wykonać ok. 3 tys. takich elementów" – poinformował zaangażowany w projekt prof. Damian Gąsiorek.

W pracach bierze udział wiele jednostek Politechniki Śląskiej. Po przygotowaniu wydruku przejściówek do masek do nurkowania naukowcy rozpoczęli pracę nad kolejnym modelem przejściówek, pasującym do innego rodzaju masek. Pierwsza próba wykonania takiego adaptera, którą podjął prof. Marek Wyleżoł z Wydziału Mechanicznego Technologicznego, wypadła pomyślnie.

Przedstawiciele uczelni przypominają, że dzięki programowi "Politechnika przeciw epidemii", wszyscy zainteresowani niesieniem pomocy mają możliwość finansowego wsparcia działań naukowców Politechniki Śląskiej przy tym i przy innych rozwiązaniach pomocnych w zwalczaniu koronawirusa.

