Stelmet otrzymał pierwsze 2,65 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Stelmet otrzymał pierwszą transzę w kwocie 2,65 mln zł od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, stanowiącą 1/3 wnioskowanego dofinansowania, podała spółka. Stelmet wnioskował o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w łącznej kwocie 7,95 mln zł tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

"Zgodnie z umową przyznającą ww. dofinansowanie, przyznane środki zostaną wypłacone spółce w miesięcznych równych transzach z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz pokrycie części składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. Wnioskowana przez spółkę kwota dofinansowania zakładała obniżenie czasu pracy o 20% dla wskazanych we wniosku pracowników. Zarząd spółki, na podstawie wpływających zamówień i realizowanej sprzedaży, będzie na bieżąco podejmował decyzję o harmonogramie pracy w poszczególnych okresach w zależności od potrzeb" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna wysokość otrzymanego przez spółkę wsparcia będzie ustalona na podstawie faktycznego czasu pracy poszczególnych pracowników w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, a niewykorzystane przez spółkę środki zostaną zwrócone do WUP, podano także.

"Jednocześnie emitent informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w ramach rozwiązań przyjętych w Polsce i Wielkiej Brytanii w postaci tarczy antykryzysowej, poszczególne spółki grupy kapitałowej Stelmet podjęły działania celem zabezpieczenia swojej płynności w kolejnych okresach. Działania powyższe polegały m.in. na złożeniu wniosków o odroczenie części płatności publiczno-prawnych" - czytamy także.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

