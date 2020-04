Pół miliarda dolarów zostanie przekazanych przez Heritage Canada, czyli resort dziedzictwa kulturowego, dla organizacji kulturalnych i sportowych, na wsparcie artystów i sportowców, którzy stracili dochody w związku z anulowanymi wydarzeniami kulturalnymi czy imprezami sportowymi - wyjaśnił w piątek rządowy komunikat.

„To sektory, które trochę podobnie jak małe firmy, często nie miały możliwości skorzystania z dotychczasowych form pomocy, bo model ich przychodów jest odmienny. Od początku tego kryzysu artyści wnoszą pociechę, śmiech i szczęście do naszego życia. Sportowcy nadal nas inspirują i dodają odwagi, są naszą dumą (…) Dzięki nim czujemy się trochę mniej samotnie, gdy przebywamy w domach” - podkreślił podczas piątkowej konferencji prasowej premier Kanady Justin Trudeau.

Pomoc dla artystów na mniejszą skalę trwa już od kilku tygodni. Kanadyjska Rada ds. Sztuki (Canada Council for the Arts), która jest finansowanym z budżetu publicznym fundatorem działalności kulturalnej, przeznaczyła pod koniec marca 60 mln dol. na granty dla ponad tysiąca organizacji. Publiczny nadawca CBC przeznaczył 2 mln na finansowanie kanadyjskich twórców.

Są też fundusze na pomoc pisarzom, którzy właśnie są w trakcie pisania, lub – jak fundusz udostępniony przez związek pisarzy kanadyjskich – środki dla pisarzy, których projekty muszą być wstrzymane ze względu na pandemię. Są zbiórki pieniędzy na pomoc muzykom, niewielkie granty dla niezależnych artystów fotografów. Toronto Arts Council i Toronto Arts Foundation, patronujące twórcom działającym w największym kanadyjskim mieście, udostępniły wynoszące 1 tys. dol. granty artystom, którzy nie mogą obecnie występować i pracować.

Według opublikowanego we wtorek raportu Canada Council for the Arts, 61 proc. respondentów uważa, że kulturze uda się przetrwać kryzys dzięki pomocy rządu, 43 proc. twórców zdecydowało się aplikować o federalną pomoc w wysokości 2 tys. dol., wypłacaną co cztery tygodnie przez 16 tygodni, 41 proc. organizacji kulturalnych chce skorzystać z subsydiów do wynagrodzeń.

Zamrożenie wszelkiej publicznej działalności kulturalnej dotyczy także narodowego święta Kanady, Canada Day, obchodzonego 1 lipca, zawsze goszczącego wielu artystów. Jak poinformował w piątek minister dziedzictwa kulturowego Steven Guilbeault, w tym roku Canada Day odbędzie się tylko wirtualnie. „Pracujemy z kanadyjskimi artystami nad programem wirtualnym, pokazującym naszą różnorodność i wartości oraz wybitne talenty naszego kraju” - przekazał Guilbeault w komunikacie.

Według ostatniego raportu Canada Council for the Arts, w 2017 r. ponad 660 tys. miejsc pracy w Kanadzie było związanych z kulturą, a wartość PKB wytworzona dzięki kulturze wyniosła ponad 53 mld dol. kanadyjskich.

