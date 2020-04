Źródło: PAP

To nie jest jeszcze ten etap, by podnosić zasiłki dla bezrobotnych, na razie priorytetem jest ochrona miejsc pracy – powiedziała w poniedziałek minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że jej resort analizuje sytuację i w razie potrzeby podwyższy zasiłki. Mówiła też, że do lipca rząd przedstawi stronie społecznej propozycję w sprawie płacy minimalnej w 2021 r.