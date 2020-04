Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska zaoferuje przedsiębiorcom gwarancje bankowe w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych, uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Określony w umowie z BGK limit portfelowej linii gwarancyjnej wynosi 13 mld zł, podał bank.

"Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać gwarancji do 31 grudnia 2020 r. Mogą one dotyczyć nowych oraz odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych, udzielonych w rachunku bieżącym oraz w formie linii kredytowych. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż czas trwania kredytu plus 3 miesiące i maksymalnie na 27 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Nową formą zabezpieczenia, udzielanego na podstawie złożonego wniosku może zostać objęte do 80% kwoty udzielonego finansowania (czyli kwoty kredytu), przy czym minimalna kwota udzielonej gwarancji to 3,5 mln zł, a maksymalna - 200 mln zł. Z kolei maksymalna, łączna kwota kredytu (we wszystkich bankach) zakwalifikowanego do objęcia gwarancją to 250 mln zł na jednego kredytobiorcę, podano także.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych to nowy program BGK, mający na celu pomoc średnim i dużym firmom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19, które z powodu panującej sytuacji gospodarczej potrzebują dodatkowego wsparcia płynnościowego.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)