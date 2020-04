PSE nałożyły na Elektrobudowę 20,2 mln zł kar umownych



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) pismo z notą obciążeniową na łączną kwotę 20,6 mln zł odnoszące się do odstąpienia od umowy na modernizację stacji 220/110 kV Konin z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz nałożenia kar umownych w wysokości 20,2 mln zł, podał syndyk masy upadłości Elektrobudowy.

"Wartość ww. zadania inwestycyjnego obejmowała kwotę ok. 114,5 mln zł, natomiast zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosiło ok. 68%. Spółka przeanalizuje zasadność działań podjętych przez zamawiającego w świetle postanowień umowy, stanu faktycznego oraz z uwzględnieniem ogłoszonej wobec spółki upadłości" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

(ISBnews)