GPM Vindexus rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

W środę polscy lekarze wylecą w ramach misji do Chicago - poinformował we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zapowiedział, że medyczne misje będą kontynuowane, ponieważ lekarze oprócz niesienia pomocy zdobywają również wiedzę niezbędną do radzenia sobie z pandemią koronawirusa.