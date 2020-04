PKN Orlen przekaże sprzęt ochronny dla DPS-ów kosztem ok. 4 mln zł



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Grupa Orlen rozpoczęła zaopatrzenie domów pomocy społecznej w środki higieny i ochrony niezbędne do walki z pandemią, kosztem ok. 4 mln zł, podała spółka. W tym tygodniu trafią one do najbardziej potrzebujących 21 placówek z całej Polski.



"Domy pomocy społecznej są placówkami najbardziej narażonymi na zakażenie koronawirusem. Ich trudna sytuacja wymaga więc szybkich i zdecydowanych działań. Dlatego naszą pomoc kierujemy również do nich poprzez zapewnienie środków higieny i ochrony. To także wsparcie dla służb medycznych, które dbają o zdrowie i życie podopiecznych domów pomocy społecznej. Chcemy, by wszyscy czuli się bezpiecznie" -powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Domy pomocy społecznej dzięki wsparciu Grupy Orlen zostaną wyposażone w maski ochronne, rękawice, kombinezony, gogle oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Łącznie na ten cel Grupa Orlen przeznacza prawie 4 mln zł. Transportem środków ochrony i higieny do placówek zajmą się zakładowe straże pożarne - PKN Orlen oraz spółek z grupy kapitałowej - Anwil i Orlen Południe, podano także.



Pomoc trafi do DPS-ów w Ostrowinie, Podobowicach, Zamościu, Łodzi, Drzewicy, Bochni, Wierzbicy, Tomczycach, Jakubowicach, Stalowej Woli, Gdańsku, Koszęcinie, Bytomiu, Kaliszu, Psarach, Pleszewie, Braniewie oraz do Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach, do DPS im. św. Kazimierza w Radomiu, DPS Kombatant w Warszawie i DPS Zameczek w Lublińcu, wymieniono.



Na w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa PKN Orlen przeznaczy łącznie ponad 100 mln zł. Pomoc rzeczowa i finansowa kierowana jest przede wszystkim na potrzeby służby zdrowia, ale też służb mundurowych, działających zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)